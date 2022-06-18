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Фонд Ахметова передав до Донецької області ще одну партію продуктів

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Субота 18 червня 2022 14:38
Фонд Ахметова передав до Донецької області ще одну партію продуктів Фото: Фонд Ахметова передав до Донецької області ще одну партію продуктів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова відправив до Донецької області черговий вантаж із понад 4 тисячами продуктових наборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Набори будуть розподілені між населеними пунктами Бахмутського та Покровського районів у координації з Донецькою обласною військовою адміністрацією.

До складу наборів увійшли продукти тривалого зберігання: борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом фонд уже передав жителям Донеччини понад 55 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.

Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога фонду охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Донецька область Гуманітарна допомога
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