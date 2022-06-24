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Фонд Ахметова передал в Донецкую область более 60 тысяч продуктовых наборов

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Пятница 24 июня 2022 14:22
Фонд Ахметова передал в Донецкую область более 60 тысяч продуктовых наборов Фото: Фонд Ахметова передал в Донецкую область более 60 тысяч продуктовых наборов (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова направил в Донецкую область очередной груз гуманитарной помощи. Более 1,8 тысяч продуктовых наборов были доставлены до населенных пунктов Бахмутского и Краматорского районов в координации с Донецкой ОВА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов вошли продукты длительного хранения: сахар, мука, макароны, крупа, консервированная фасоль и тушеное мясо, паштет, печенье.

В целом фонд уже передал жителям Донецкой области более 60 тысяч продуктовых наборов. Всего для жителей Украины будет передано 400 тысяч наборов с продуктами питания.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 3 миллиона человек. Более 1,2 миллиона из них было охвачено помощью Фонда, остальные - бизнес SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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Донецкая область Гуманитарная помощь
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