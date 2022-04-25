Фонд Ахметова передал уже 43 тысячи продуктовых наборов в Донецкую область

Фонд Рината Ахметова с начала полномасштабной войны уже передал для жителей Донецкой области более 43 тысяч продуктовых наборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Очередную партию гуманитарной помощи фонд доставил в Покровская. Это более 2,8 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Прежде всего они предназначены для жителей Покровского и Волновахского районов Донецкой области.

Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.