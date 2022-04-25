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Фонд Ахметова передав вже 43 тисячі продуктових наборів до Донецької області

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Понеділок 25 квітня 2022 11:58
Фонд Ахметова передав вже 43 тисячі продуктових наборів до Донецької області Фото: Фонд Ахметова передав вже 43 тисячі продуктових наборів до Донецької області (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова від початку повномасштабної війни вже передав для жителів Донецької області понад 43 тисячі продуктових наборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Чергову партію гуманітарної допомоги фонд доставив до Покровська. Це понад 2,8 тисячі наборів із продуктами першої необхідності. Насамперед вони призначені для мешканців Покровського та Волноваського районів Донецької області.

Усього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Гуманітарна допомога Донецька область
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