Фонд Ахметова передал 27 тонн продуктовых наборов для трех областей
Компания "ДТЭК ВИЭ" совместно с Фондом Рината Ахметова передали 27 тонн гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов для жителей Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.
Продуктовые наборы включают муку, дрожжи, макаронные изделия, крупы, рис, мясо тушеное, сахар, чай, подсолнечное масло.
Все это представители местных общин уже в ближайшие дни смогут передать жителям, которые имеют такую потребность.
Поставщиком выступила компания Fozzy Group, которая способствовала быстрой отгрузке продуктов, а "Укрпочта" - доставке в сортировочный пункт. Все товары имеют удобную фасовку для распределения. Общая стоимость продуктовых наборов составляет 1,2 млн грн.
"ДТЭК ВИЭ продолжает отслеживать ситуацию на территориях ведения бизнеса и продолжит оперативно реагировать на потребности местных жителей, оказывая соответствующую гуманитарную помощь", - сообщили в компании.