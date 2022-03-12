Фонд Ахметова передал 134 тысячи медикаментов Харькову

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Всего с начала войны государственные больницы разных регионов Украины уже получили от Фонда Рината Ахметова более 430 тысяч единиц лекарств.

Это антисептики, антибиотики, средства для обработки ран, обезболивающие препараты и другие. Их перечень был определен в координации с Министерством здравоохранения Украины.



Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасений жизней". За 16 лет работы фонд помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.