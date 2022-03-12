Фонд Ахметова передав 134 тисячі медикаментів Харкову

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Загалом від початку війни державні лікарні різних регіонів України вже отримали від Фонду Ріната Ахметова понад 430 тисяч одиниць ліків.

Це антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран, знеболювальні препарати та інші. Їхній перелік був визначений у координації із Міністерством охорони здоров'я України.



Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.