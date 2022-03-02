Фонд Ахметова передает Минздраву оборудование для обработки донорской крови

Фонд Рината Ахметова закупил 63 тысячи гемоконтейнеров для Министерства здравоохранения Украины и в ближайшие дни передаст их министерству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как отмечают в пресс-службе, это жизненно важное оборудование, которое хранит донорскую кровь и фильтрует ее, чтобы очистить от возбудителей заболеваний.

Контейнеры, закупленные фондом, будут доставлены в больницы и станции переливания крови.