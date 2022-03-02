ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Фонд Ахметова передает Минздраву оборудование для обработки донорской крови

Новина українською →
Киев, Среда 02 марта 2022 16:07
Фонд Ахметова передает Минздраву оборудование для обработки донорской крови Фото: Фонд Ахметова передает Минздраву оборудование для обработки донорской крови (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова закупил 63 тысячи гемоконтейнеров для Министерства здравоохранения Украины и в ближайшие дни передаст их министерству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Как отмечают в пресс-службе, это жизненно важное оборудование, которое хранит донорскую кровь и фильтрует ее, чтобы очистить от возбудителей заболеваний.

Контейнеры, закупленные фондом, будут доставлены в больницы и станции переливания крови.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Фонд Рината Ахметова передает в Киев 100 тысяч продуктовых наборов выживания. Первые 10 тысяч из которых будут отгружены уже на этой неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси