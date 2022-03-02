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Фонд Ахметова передає МОЗ обладнання для обробки донорської крові

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Київ, Середа 02 березня 2022 16:07
Фонд Ахметова передає МОЗ обладнання для обробки донорської крові Фото: Фонд Ахметова передає МОЗ обладнання для обробки донорської крові (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова закупив 63 тисячі гемоконтейнерів для Міністерства охорони здоров'я України і найближчими днями передасть їх міністерству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Як зазначають в прес-службі, це життєво важливе обладнання, яке зберігає донорську кров і фільтрує її, щоб очистити від збудників захворювань.

Контейнери, закуплені фондом, будуть доставлені до лікарень та станцій переливання крові.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Фонд Ріната Ахметова передає до Києва 100 тисяч продуктових наборів виживання. Перші 10 тисяч з яких буде відвантажено вже цього тижня.

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Рінат Ахметов
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