Фонд Ахметова отправляет из Европы гуманитарную помощь украинцам

"Помощь будет доставляться из Европы по железной дороге (хаб уже организован в Польше). Речь идет прежде всего о продуктах питания", - заявила Емченко.

Первые поставки будут организованы из Нидерландов, Германии, Румынии, Италии. В Польше будет организован хаб для консолидации помощи и отправки в Украину. Принимать ее в Днепре и Запорожье.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд Ахметова передаст Гуманитарному штабу столицы Украины 100 тысяч продуктовых наборов выживания.

Первые 10 тысяч наборов будут отгружены уже на этой неделе. Их распределят между пенсионерами и женщинами с детьми.