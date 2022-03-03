Фонд Ахметова відправляє з Європи гуманітарну допомогу українцям

"Допомога доставлятиметься з Європи залізницею (хаб вже організовано у Польщі). Йдеться насамперед про продукти харчування", - заявила Ємченко.

Перші поставки будуть організовані з Нідерландів, Німеччини, Румунії, Італії. У Польщі буде організовано хаб для консолідації допомоги та відправлення до України. Прийматимуть її в Дніпрі та Запоріжжі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фонд Ахметова передасть Гуманітарному штабу столиці України 100 тисяч продуктових наборів виживання.

Перші 10 тисяч наборів буде відвантажено вже цього тижня. Їх розподілять між пенсіонерами та жінками з дітьми.