Фонд Ахметова отправил продукты для эвакуированных мариупольцев

Фонд Рината Ахметова отправил очередную партию с 3 тысячами продуктовых наборов для мариупольцев, которые эвакуировались из блокадного города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Отмечается, что гуманитарная помощь будет доставлена в "Зеленый центр Метинвест" в Запорожье. В состав наборов входят: мука, сахар, макароны, тушеное мясо, паштет и печенье.

Ежедневно в Запорожье продолжают прибывать вынужденные переселенцы из Мариуполя. Среди них старики, женщины и дети. С начала войны все они находились в условиях гуманитарной катастрофы - без газа, света, пищи и воды.

Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.