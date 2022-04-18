Фонд Ахметова отправил в Киевскую область еще одну партию продуктов

Фонд Рината Ахметова передал 2 тысячи продуктовых наборов для жителей Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
В состав наборов вошли: сгущенное молоко, мука, макароны, сахар, пшеничная крупа и консервированное тушеное мясо.
Всего такие наборы выживания от Фонда Рината Ахметова уже получили более 10,5 тысяч жителей области.
Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.