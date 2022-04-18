Фонд Ахметова відправив до Київської області ще одну партію продуктів

Фонд Ріната Ахметова передав 2 тисячі продуктових наборів для мешканців Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
До складу наборів увійшли: згущене молоко, борошно, макарони, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом такі набори виживання від Фонду Ріната Ахметова вже отримали понад 10,5 тисяч жителів області.
Всього продуктові набори від фонду отримають 200 тисяч українців.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.