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Фонд Ахметова отправил в Харьков еще 2 тысячи продуктовых наборов

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Понедельник 28 марта 2022 19:01
Фонд Ахметова отправил в Харьков еще 2 тысячи продуктовых наборов Фонд Ахметова отправил в Харьков еще 2 тысячи продуктовых наборов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Ахметова отправил в Харьков еще 2 000 продуктовых. Их передадут жителям города и районов области, где боевые действия приводят к гуманитарной катастрофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Всего, фонд отправил для Харькова и области 8 000 продуктовых наборов. Их удается доставить даже в такие горячие точки, как Изюмский район, где не утихают обстрелы. Также наборы получили люди, которые из-за обстрелов вынуждены жить в метро.

Еще одну партию помощи от Фонда Рината Ахметова сегодня получает Киев. Продуктовые наборы отправлены в Киевский городской территориальный центр соцобслуживания и терцентив соцзащиты Оболонского и Подольского районов Киева. Их получат люди, которые стоят на учете соцслужб: пожилого возраста и с особыми потребностями.

Таким образом, на сегодня Фонд закрыл потребности 6 из 10 районов Киева: Святошинского, Дарницкого, Днепровского, Соломенского, Голосеевского, Деснянского районов. Кроме того, Киевского городского территориального центра соцобслуживания.

В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности: сгущенное молоко (для Киева и области), мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо.

Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Ринат Ахметов Харьков Гуманитарная помощь
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