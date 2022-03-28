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Фонд Ахметова відправив до Харкова ще 2 тисячі продуктових наборів

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Понеділок 28 березня 2022 19:01
Фонд Ахметова відправив до Харкова ще 2 тисячі продуктових наборів Фонд Ахметова відправив до Харкова ще 2 тисячі продуктових наборів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ахметова відправив до Харкова ще 2 000 продуктових. Їх передадуть мешканцям міста та районів області, де бойові дії приводять до гуманітарної катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Всього, фонд відправив для Харкова та області 8 000 продуктових наборів. Їх вдається доставити навіть у такі гарячі точки, як Ізюмський район, де не вщухають обстріли. Також набори отримали люди, які через обстріли змушені жити у метро.

Ще одну партію допомоги від Фонду Ріната Ахметова сьогодні отримує Київ. Продуктові набори відправлено до Київського міського територіального центру соцобслуговування та терцентіву соцзахисту Оболонського та Подільского районів Києва. Їх отримають люди, які стоять на обліку соцслужб: похилого віку та з особливими потребами.

Таким чином, на сьогодні Фонд закрив потреби 6 з 10 районів Києва: Святошинського, Дарницького, Дніпровського, Солом‘янського, Голосіївського, Деснянського районів. Крім того, Київського міського територіального центру соцобслуговування.

До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема: згущене молоко (для Києва та області), борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м‘ясо.

Загалом продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Рінат Ахметов Харків Гуманітарна допомога
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