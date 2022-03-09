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Фонд Ахметова отправил 100 тысяч продуктовых наборов в Киевскую область

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Среда 09 марта 2022 16:44
Фонд Ахметова отправил 100 тысяч продуктовых наборов в Киевскую область Фото: Фонд Ахметова отправил 100 тысяч продуктовых наборов в Киевскую область (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Первые 10 тысяч продуктовых наборов для Киева формируют на распределительном центре в Киеве. Помощь готовит Фонд Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Всего городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов. В состав набора войдут продукты первой необходимости, в частности: макароны, сахар, мука, консервированное тушеное мясо.

Продуктовые наборы Фонд передаст в Гуманитарный штаб Киева, а помощь для жителей будет распределена через Управление социальной защиты населения. Приоритетные категории-пожилые люди и люди с инвалидностью. Первую партию помощи получат жители Святошинского района.

Напомним, что за тринадцать дней войны Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM уже направил более 600 млн грн помощи для Украины и украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Ринат Ахметов Киевская область
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