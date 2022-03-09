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Фонд Ахметова відправив 100 тисяч продуктових наборів до Київської області

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Середа 09 березня 2022 16:44
Фонд Ахметова відправив 100 тисяч продуктових наборів до Київської області Фото: Фонд Ахметова відправив 100 тисяч продуктових наборів до Київської області (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Перші 10 тисяч продуктових наборів для Києва формують на розподільчому центрі в Києві. Допомогу готує Фонд Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів. До складу набору увійдуть харчі першої необхідності, зокрема: макарони, цукор, борошно, консервоване тушковане м‘ясо.

Продуктові набори Фонд передасть до Гуманітарного штабу Києва, а допомога для мешканців буде розподілена через управління соціального захисту населення. Пріоритетні категорії - люди похилого віку та люди з інвалідністю. Першу партію допомоги отримають мешканці Святошинського району.

Нагадаємо, що за тринадцять днів війни Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM уже направив понад 600 млн грн допомоги для України та українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3.5 млн були врятовані на Донбасі.

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Рінат Ахметов Київська область
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