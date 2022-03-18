Фонд Ахметова направил очередную партию гуманитарной помощи жителям Киева
Жители Киева и области продолжают получать гуманитарную помощь Фонда Рината Ахметова. Продуктовые наборы адресно доставляют работники территориальных служб социального обслуживания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. Приоритетные категории получателей помощи - люди, состоящие на учете в соцзащите. А именно пожилого возраста и с особыми потребностями.
На сегодня фонд уже направил продуктовые наборы территориальным центрам социального обслуживания Святошинского, Дарницкого и Деснянского районов Киева.
Также Киевская область получила 1 500 продуктовых наборов.
Всего городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.