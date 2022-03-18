Фонд Ахметова направил очередную партию гуманитарной помощи жителям Киева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. Приоритетные категории получателей помощи - люди, состоящие на учете в соцзащите. А именно пожилого возраста и с особыми потребностями.

На сегодня фонд уже направил продуктовые наборы территориальным центрам социального обслуживания Святошинского, Дарницкого и Деснянского районов Киева.

Также Киевская область получила 1 500 продуктовых наборов.

Всего городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.