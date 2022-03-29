Фонд Ахметова направил гуманитарную помощь Луганской области

Всего фонд планирует передать 20 000 наборов для Луганщины.

В состав наборов входят продукты первой необходимости, в частности мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего фонд передает 100 тысяч продуктовых наборов для жителей наиболее пострадавших регионов.

Напомним, что наборы фонда выдали в Киеве, Киевской области, Чернигове, Донецкой области, Харькове и области. Кроме того, часть наборов передали эвакуированным в Запорожье мариупольцам.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.