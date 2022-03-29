Фонд Ахметова надіслав гуманітарну допомогу Луганській області

Всього, фонд планує передати 20 000 наборів для Луганщини.

До складу наборів входять продукти першої необхідності, зокрема борошно, макарони, цукор, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Загалом фонд передає 100 тисяч продуктових наборів для мешканців найбільш постраждалих регіонів.

Нагадаємо, що набори фонду видали у Києві, Київській області, Чернігові, Донецькій області, Харкові та області. Крім того, частину наборів передали евакуйованим у Запоріжжя маріупольцям.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.