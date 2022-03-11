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Фонд Ахметова начал выдавать продуктовые наборы жителям Киева

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Пятница 11 марта 2022 14:59
Фонд Ахметова начал выдавать продуктовые наборы жителям Киева Фото: Фонд Ахметова начал выдавать продуктовые наборы жителям Киева (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Жители Святошинского и Дарницкого районов Киева уже могут получать продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В состав наборов входят продукты первой необходимости, в частности: макароны, сахар, мука, консервированное тушеное мясо.

Получить наборы выживания могут социально-незащищенные категории: пожилые люди и люди с особыми потребностями.

Фонд Ахметова начал выдавать продуктовые наборы жителям Киева

Первую партию помощи сегодня доставили в терцентры социальной защиты районов.

Все остальные районы также получат наборы в ближайшее время.

Всего городу и Киевской области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов

Напомним, что за 15 дней войны Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM уже направил более 600 млн грн помощи для Украины и украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней".

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Киев Ринат Ахметов
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