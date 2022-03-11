Фонд Ахметова начал выдавать продуктовые наборы жителям Киева
Жители Святошинского и Дарницкого районов Киева уже могут получать продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
В состав наборов входят продукты первой необходимости, в частности: макароны, сахар, мука, консервированное тушеное мясо.
Получить наборы выживания могут социально-незащищенные категории: пожилые люди и люди с особыми потребностями.
Первую партию помощи сегодня доставили в терцентры социальной защиты районов.
Все остальные районы также получат наборы в ближайшее время.
Всего городу и Киевской области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов
Напомним, что за 15 дней войны Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM уже направил более 600 млн грн помощи для Украины и украинцев.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней".