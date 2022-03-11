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Фонд Ахметова почав видавати продуктові набори мешканцям Києва

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П'ятниця 11 березня 2022 14:59
Фонд Ахметова почав видавати продуктові набори мешканцям Києва Фото: Фонд Ахметова почав видавати продуктові набори мешканцям Києва (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мешканці Святошинського та Дарницького районів Києва вже можуть отримувати продуктові набори від Фонду Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

До складу наборів входять харчі першої необхідності, зокрема: макарони, цукор, борошно, консервоване тушковане м‘ясо.

Отримати набори виживання можуть соціально-незахищені категорії: люди похилого віку та люди з особливими потребами.

Фонд Ахметова почав видавати продуктові набори мешканцям Києва

Першу партію допомоги сьогодні доставили до терцентрів соціального захисту районів.

Усі інші райони також отримають набори найближчим часом.

Загалом місту та Київській області буде передано 100 тисяч продуктових наборів

Нагадаємо, що за 15 днів війни Фонд Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM уже направив понад 600 млн грн допомоги для України та українців.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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