Фонд Ахметова и ДТЭК передали в "Охматдет" аппараты для заживления тяжелых ран

Фонд Рината Ахметова совместно с компанией ДТЭК передали в НДСБ "Охматдет" 4 аппарата для лечения ран Renasys Touch.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Renasys Touch - плохо заживающие аппараты для вакуумной терапии сложных ран. Специальные помпы применяются в том случае, когда на рану невозможно наложить швы и устранить повреждения с помощью традиционных методов лечения.

У пациентов сразу проходят отеки, восстанавливается нормальное кровообращение. Язвы, загноения - раньше с этим боролись, высушивая рану йодом, спиртом, специальными мазями, то теперь проблемы устраняет вакуум.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.