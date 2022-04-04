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Фонд Ахметова і ДТЕК передали в "Охматдит" апарати для загоєння важких ран

Фото: Фонд Ахметова і ДТЕК передали в "Охматдит" апарати для загоєння важких ран (cor-medical.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова спільно з компанією ДТЕК передали до НДСЛ "Охматдит" 4 апарати для лікування ран Renasys Touch.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Renasys Touch - апарати для вакуумної терапії складних ран, що погано загоюються. Спеціальні помпи застосовуються у тому випадку, коли на рану неможливо накласти шви та усунути пошкодження за допомогою традиційних методів лікування.

У пацієнтів одразу проходять набряки, відновлюється нормальний кровообіг. Виразки, загноєння - раніше з цим боролися, висушуючи рану йодом, спиртом, спеціальними мазями, то тепер проблеми усуває вакуум.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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