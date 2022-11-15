UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фонд Ахметова доставив чергову партію гуманітарної допомоги до Донецької області

Фото: Фонд Ахметова доставив чергову партію гуманітарної допомоги до Донецької області (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бригади мобільної видачі Фонду Ріната Ахметова привезли великий вантаж із продуктами харчування до Донецької області. Гуманітарну допомогу отримали мешканці Дружківки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Фонд системно допомагає мешканцям України, які найбільше потребують підтримки. У тому числі доставляє гуманітарну допомогу у населені пункти, які ледь не щодня зазнають ворожих обстрілів.

Жителі Дружківки отримали 3600 продуктових наборів від Фонду Ахметова. Кожен набір містить найнеобхідніші, поживні та ситні продукти: це макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

"Фонд Ріната Ахметова готовий оперативно прийти на допомогу людям, які перебувають у складній гуманітарній ситуації. Щоби підтримати співвітчизників, бригади мобільної видачі Фонду доставляють продуктові вантажі у населені пункти, які зазнають обстрілів, а також на нещодавно звільнені території", - заявила головний директор програм фонду Ірина Блажан.

Усього для мешканців України у 2022 році буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьГуманітарна допомога