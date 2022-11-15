Фонд Ахметова доставил очередную партию гуманитарной помощи в Донецкую область

Фонд системно помогает жителям Украины, наиболее нуждающимся в поддержке. В том числе доставляет гуманитарную помощь в населенные пункты, которые чуть ли не ежедневно подвергаются враждебным обстрелам.

Жители Дружковки получили 3600 продуктовых наборов Фонда Ахметова. Каждый набор содержит самые необходимые, питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

"Фонд Рината Ахметова готов оперативно прийти на помощь людям, находящимся в сложной гуманитарной ситуации. Чтобы поддержать соотечественников, бригады мобильной выдачи Фонда доставляют продуктовые грузы в населенные пункты, подвергающиеся обстрелам, а также на недавно освободившиеся территории", - заявила главный директор программ фонда Ирина Блажан.

Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.