Фон дер Ляйен закликала Європу самостійно готуватися до оборони

Європейський Союз не може покладатися на інших у захисті Європи. Адже загроза з боку РФ залишається серйозною, а війна проти України досі триває.
Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу у парламенті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Ми не можемо покладатися на інших у захисті Європи. Захист Європи - це наша відповідальність", - сказала вона.
Фон дер Ляєн розкритикувала рекордну атаку росіян на українські міста в ніч на 9 липня. За її словами, війна далека від завершення, а російська загроза нікуди не зникла.
"Ми дуже чітко бачимо, що війна все ще триває, і загроза з боку Росії залишається", - зазначила вона.
Президентка Європейської комісії розповіла про плани щодо збільшення інвестицій в оборону та військову справу, включаючи до 800 мільярдів євро інвестицій та 150 мільярдів євро позик для спільних закупівель.
"Це добре для безпеки, але не тільки, але й для створення хороших робочих місць тут, вдома", – сказала вона.
Фон дер Ляєн попередила, що оскільки Росія "швидко переозброюється", "чим більше ми чекаємо, тим більше європейських інвестицій піде за кордон, за межі ЄС".
Цієї ночі росіяни вдались до масованого обстрілу України дронами та ракетами. Під час атаки вибухи лунали у Києві, а також низці інших міст. Втім, ключовою ціллю для ворога стали західні регіони України.
За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував 741 засіб повітряного нападу, серед яких 728 безпілотних літальних апаратів.
Більше подробиць про комбіновану атаку на Україну 9 липня – читайте у матеріалі РБК-Україна.
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