Фон дер Ляєн висунули на другий термін на посаду голови Єврокомісії, - ЗМІ

Вибори до Європарламенту

На початку травня в ЄС відбулися вибори до Європейського парламенту, які мають схвалити голову Європейської комісії. Парламент може голосувати лише після того, як більшість керівників держав та урядів ЄС офіційно висунуть кандидатів.

Очікується, що цей процес завершиться в Раді Європи 27 і 28 вересня, де пакет керівних посад, імовірно, буде розподілено між домінуючими політичними силами.

Раніше повідомлялося, що президент Ради ЄС Шарль Мішель пропонував виключити голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн із зустрічі, на якій обговорювали найвищі посади в ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.