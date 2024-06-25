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Фон дер Ляєн висунули на другий термін на посаду голови Єврокомісії, - ЗМІ

Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Країни Євросоюзу домовилися про висунення кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий термін на пост глави Єврокомісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Suddeutsche Zeitung.

Агентство дізналося про відповідну домовленість у вівторок із переговорних кіл. 

Вибори до Європарламенту

На початку травня в ЄС відбулися вибори до Європейського парламенту, які мають схвалити голову Європейської комісії. Парламент може голосувати лише після того, як більшість керівників держав та урядів ЄС офіційно висунуть кандидатів.

Очікується, що цей процес завершиться в Раді Європи 27 і 28 вересня, де пакет керівних посад, імовірно, буде розподілено між домінуючими політичними силами.

Раніше повідомлялося, що президент Ради ЄС Шарль Мішель пропонував виключити голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн із зустрічі, на якій обговорювали найвищі посади в ЄС.

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ЄврокомісіяЄвросоюзУрсула фон дер Ляйєн