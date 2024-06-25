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Фон дер Ляйен выдвинули на второй срок на пост главы Еврокомиссии, - СМИ

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Страны Евросоюза договорились о выдвижении кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на пост главы Еврокомиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

Агентство узнало о соответствующей договоренности во вторник из переговорных кругов. 

 

Выборы в Европарламент

В начале мая в ЕС состоялись выборы в Европейский парламент, которые должен одобрить главу Европейской комиссии. Парламент может голосовать только после того, как большинство руководителей государств и правительств ЕС официально выдвинут кандидатов.

Ожидается, что этот процесс завершится в Совете Европы 27 и 28 сентября, где пакет руководящих должностей, вероятно, будет распределен между доминирующими политическими силами.

Ранее сообщалось, что президент Совета ЕС Шарль Мишель предлагал исключить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из встречи, на которой обсуждались высшие должности в ЕС.

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ЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер Ляйен