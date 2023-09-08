Фон дер Ляєн вимагає від ОАЕ припинити постачання санкційних товарів до РФ, - Bloomberg

Джерела агентства стверджують, що на думку фон дер Ляєн переговори вийшли "чудовими".

Під час них президентка Єврокомісії закликала лідера ОАЕ вжити заходів щодо припинення допомоги Росії в обходженні західних санкцій. В якості першого кроку вона просила ОАЕ ділитися більшим обсягом даних щодо торгівлі з РФ.

Видання зазначає, що за останні 18 місяців в Еміратах спостерігалось різке збільшення імпорту технологій, в тому числі, і напівпровідників та передової електроніки з Європи та США.

Крім цього, за цей період ЄС експортував туди товарів військового призначення на суму 1,8 млрд доларів. Експорт радіонавігаційних пристроїв, напівпровідників та інших товарів, необхідних РФ для виробництва ракет, безпілотників та інших систем озброєнь, зріс на 55%.

Крім цього, ЄС звернулась до ОАЕ, щоб ті не використовувались Росією для продажу своїх заборонених товарів до Європи.

Обхід санкцій

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС та країни G7 ввели санкції проти РФ та її союзників - їх посилення відбувається і досі.

Тим не менш, Bloomberg писало, що мікросхеми з ЄС, які можна використовувати для війни, постачають до РФ треті країни, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

РБК-Україна писало, що після спаду продажу електронних компонентів минулоріч, цього літа вони повернулись до довоєнних показників.

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