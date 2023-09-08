UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фон дер Ляєн вимагає від ОАЕ припинити постачання санкційних товарів до РФ, - Bloomberg

Фото: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з президентом ОАЕ шейхом Мохаммедом бін Заїдом в Абу-Дабі - під час переговорів вона вимагала від його країни, серед іншого, припинити реекспорт санкційних товарів до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела агентства стверджують, що на думку фон дер Ляєн переговори вийшли "чудовими". 

Під час них президентка Єврокомісії закликала лідера ОАЕ вжити заходів щодо припинення допомоги Росії в обходженні західних санкцій. В якості першого кроку вона просила ОАЕ ділитися більшим обсягом даних щодо торгівлі з РФ.

Видання зазначає, що за останні 18 місяців в Еміратах спостерігалось різке збільшення імпорту технологій, в тому числі, і напівпровідників та передової електроніки з Європи та США.

Крім цього, за цей період ЄС експортував туди товарів військового призначення на суму 1,8 млрд доларів. Експорт радіонавігаційних пристроїв, напівпровідників та інших товарів, необхідних РФ для виробництва ракет, безпілотників та інших систем озброєнь, зріс на 55%.

Крім цього, ЄС звернулась до ОАЕ, щоб ті не використовувались Росією для продажу своїх заборонених товарів до Європи. 

Обхід санкцій

Після початку повномасштабного вторгнення ЄС та країни G7 ввели санкції проти РФ та її союзників - їх посилення відбувається і досі. 

Тим не менш, Bloomberg писало, що мікросхеми з ЄС, які можна використовувати для війни, постачають до РФ треті країни, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

РБК-Україна писало, що після спаду продажу електронних компонентів минулоріч, цього літа вони повернулись до довоєнних показників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти РосіїРосійська ФедераціяЄврокомісіяУрсула фон дер ЛяйєнОб'єднані Арабські Емірати