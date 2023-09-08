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Фон дер Ляен требует от ОАЭ прекратить поставки санкционных товаров в РФ, - Bloomberg

Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен встретилась с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом в Абу-Даби - во время переговоров она требовала от его страны, среди прочего, прекратить реэкспорт санкционных товаров в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что по мнению фон дер Ляен переговоры получились "прекрасными".

Во время них президент Еврокомиссии призвала лидера ОАЭ принять меры по прекращению помощи России в обращении западных санкций. В качестве первого шага она просила ОАЭ делиться большим объемом данных по торговле с РФ.

Издание отмечает, что за последние 18 месяцев в Эмиратах наблюдалось резкое увеличение импорта технологий, в том числе полупроводников и передовой электроники из Европы и США.

Кроме того, за этот период ЕС экспортировал туда товаров военного назначения на сумму 1,8 млрд долларов. Экспорт радионавигационных устройств, полупроводников и других товаров, необходимых для производства ракет, беспилотников и других систем вооружений, вырос на 55%.

Кроме того, ЕС обратилась в ОАЭ, чтобы те не использовались Россией для продажи своих запрещенных товаров в Европу.

Обход санкций

После начала полномасштабного вторжения ЕС и страны G7 ввели санкции против РФ и ее союзников - их усиление происходит до сих пор.

Тем не менее Bloomberg писало, что микросхемы из ЕС, которые можно использовать для войны, поставляют в РФ третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

РБК-Украина писала, что после спада продаж электронных компонентов в прошлом году, этим летом они вернулись к довоенным показателям.

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