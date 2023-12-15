Фон дер Ляєн розповіла про підготовку запасного плану ЄС для фінансування для України

Європейський Союз готує на початок наступного року запасний план для надання Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів євро. На саміті Євроради проект не змогли ухвалити через вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн на сайті ЄК.

Вона наголосила на важливості перегляду багаторічного бюджету ЄС, оскільки нинішній був розроблений перед "чисельними кризами, з якими ми зіткнулися з моменту його ухвалення".

"Він був розроблений до пандемії, до війни Росії проти України, до важкої енергетичної кризи та інфляції, яку ця енергетична криза спровокувала. Зрозуміло, вона була задумана ще до близькосхідної кризи, не кажучи вже про постійно зростаючу кількість стихійних лих, свідками яких ми є", - пояснила фон дер Ляєн.

Наразі в ЄС "підійшли до межі нашого бюджету, щоб реагувати на ці несподівані кризи", тому в червні Комісія запропонувала посилити бюджет блоку.

На саміті у Брюсселі 14-15 грудня 26 держав-членів ЄС підтвердили ключові пріоритети проекту бюджету та погодилися надати додаткове фінансування для їх досягнення, розповіла президентка Єврокомісії.

"Це хороший результат. Угода також вирішує проблеми держав-членів, пов'язані з їхніми національними бюджетними обмеженнями. Таким чином, угода включає перерозподіл коштів та зміну пріоритетів поряд із новим фінансуванням", - йдеться у заяві.

За словами фон дер Ляєн, комбінація, перерозподіл ресурсів та нове фінансування "зажадала важкого вибору".

"Ми зробили цей вибір. Однак, на жаль, учора нам не вдалося досягти одностайності. Угорщина не змогла підтримати. На початку наступного року на нас чекає нова зустріч", - сказала вона.

Фіндопомога Україні від ЄС

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро на найближчі п'ять років, і таке рішення мають ухвалити всі країни-члени ЄС. Проте глава угорського уряду Віктор Орбан на саміті у Брюсселі наклав вето.

Перед цим Будапешт погрожував не погодитись з виділенням Україні 50 млрд євро

Раніше повідомлялося, що лідери ЄС досягли "широкої згоди" щодо бюджету за багаторічною фінансовою програмою. У МЗС України вже встигли привітати рішення ЄС щодо створення Українського фонду розміром 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Як заявив прем'єр Ірландії Лео Варадкар, фінансування ЄС продовжуватиме надходити в Україну, незважаючи на рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Додамо, що, за словами президента Європейської ради Шарля Мішеля, лідери ЄС проведуть на початку 2024 року саміт, на якому обговорюватиметься надання Україні 50 млрд євро.