Фокіна викликали на засідання комітету Ради

Фото: Вітольд Фокін (obozrevatel com)

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура запропонував викликати члена української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна на зсідання парламентського комітету з питань організації державної влади. Комітет підтримав його пропозицію та призначив позачергове засідання.

Про це нардеп написав у своєму офіційному Telegram-каналі.

Качура пояснив, що Фокіна необхідно запросити на засідання комітету для отримання пояснень щодо його останніх заяв у ЗМІ та вироблення загальної позиції української делегації в ТКГ в частині мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

"Зустріч повинна відбутися вже наступного тижня", - додав він.

Нагадаємо, нещодавно Фокін в інтерв'ю одному українському виданню заявив, що виконання мінських домовленостей, зокрема пункту щодо особливого статусу Донбасу, є єдиним шляхом для мирного врегулювання. Крім того, Фокін запропонував оголосити загальну амністію.

Сьогодні українська делегація в ТКГ на засіданні в Києві мала обговорити "спірні питання", які виникли після заяв Фокіна.

Зазначимо, РБК-Україна пояснювало, що означають нещодавні заяви Фокіна щодо Донбасу.