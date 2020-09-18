Фокин считает необходимым объявить всеобщую амнистию: без этого не будет мира

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин считает необходимым объявить всеобщую амнистию. По его словам, без этого нельзя достичь мира на Донбассе.

Об этом Фокин заявил в эфире "Украинского радио".

Он отметил, что невозможно будет провести выборочную амнистию. При этом Фокин добавил, что это не означает, что необходимо помиловать преступников, насильников и убийц.

"Надо начать по-настоящему разводить войска. Надо отводить тяжелую технику. А дальше, нельзя рассчитывать на мир в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию", - сказал Фокин.

Напомним, ранее заявления Фокина о всеобщей амнистии было раскритиковано многими украинскими политиками, а глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что такие высказывания не отражают официальной позиции Украины.

Народные депутаты даже вызвали Фокина на заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, однако он отказался прийти в Раду.

В то же время представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш объяснял, что СМИ опубликовали неполное содержание заявления Фокина об амнистии боевиков.