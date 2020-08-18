Фокин официально вошел в состав украинской делегации в ТКГ

Президент Владимир Зеленский ввел Витольда Фокина в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Первый премьер-министр Украины примет участие в минском процессе.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

В указе говорится, "ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Фокина Витольда Павловича, определив его первым заместителем главы делегации (по согласию)".

Отметим, ранее Зеленский заявил, что Фокин будет работать в составе украинской делегации на минских переговорах. По его мнению, наличие людей с большим политическим опытом позволит ускорить мирный процесс.

Напомним, новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что Фокин будет заниматься налаживанием коммуникации между людьми, которые живут на оккупированной территории, и теми, кто вынужден был стать переселенцем.

Кроме того, он заявлял, что готов вести диалог с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В июле Кравчук сменил на посту главы делегации второго президента Украины Леонида Кучму.