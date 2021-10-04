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Флот ВМС Украины пополнился гидрографическим катером "Дмитрий Чубарь"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Флот ВМС Украины пополнился гидрографическим катером "Дмитрий Чубарь". Корабль будет выполнять задачи в Азовском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Церемония передачи ВМС Украины гидрографического катера "Дмитрий Чубарь" прошла 4 октября в Бердянске. После объявления приказа о включении корабля в состав украинского военного флота, на нем подняли Военно-морской флаг Вооруженных сил Украины.

"Данный катер будет выполнять задачи по обеспечению потребностей ВМС Украины, наряду с другим корабельным составом в акватории Азовского моря", - уточнили в пресс-службе.

Фото: ВМС Украины пополнились гидрографическим катером (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

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