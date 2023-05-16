ua ru
Вт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Флот РФ, готуйся". Українські прикордонники тренувалися бити по цілях на воді (відео)

Новость на русском →
Вівторок 16 травня 2023 19:31
"Флот РФ, готуйся". Українські прикордонники тренувалися бити по цілях на воді (відео) Ілюстративне фото: українські прикордонники тренувалися бити по цілях на воді (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські прикордонники провели тренування на воді. Вони відпрацьовували знищення ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.

Відомство оприлюднило відео, на якому можна побачити, як прикордонники тренуються на військовому патрульному катері.

"Морські прикордонники тренуються вражати цілі на воді та в небі. Чорноморський флот РФ, готуйся", - підписало відео МВС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські захисники підбили катер, за допомогою якого росіяни хотіли висадитися поблизу Херсона.

Також ми писали, що екіпаж патрульного катера "Айленд" зміг знищити російську крилату ракету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
прикордонники Черноморский флот Війна Росії проти України
NEWS
Вже не глава. Верховний суд припинив повноваження Князєва
Вже не глава. Верховний суд припинив повноваження Князєва
DAILY
Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна
Віталій НосачФотокорреспондент Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна