"Флот РФ, готуйся". Українські прикордонники тренувалися бити по цілях на воді (відео)

Ілюстративне фото: українські прикордонники тренувалися бити по цілях на воді (armyinform.com.ua)

Українські прикордонники провели тренування на воді. Вони відпрацьовували знищення ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.