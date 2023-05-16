"Флот РФ, готовься". Украинские пограничники тренировались бить по целям на воде (видео)
Украинские пограничники провели тренировки на воде. Они отрабатывали уничтожение вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.
Ведомство обнародовало видео, на котором можно заметить, как пограничники тренируются на военном патрульном катере.
"Морские пограничники тренируются поражать цели на воде и в небе. Черноморский флот РФ, готовься", - подписало видео МВД.
Напомним, ранее стало известно, что украинские защитники подбили катер, при помощи которого россияне хотели высадиться вблизи Херсона.
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