"Флот РФ, готовься". Украинские пограничники тренировались бить по целям на воде (видео)

Иллюстративное фото: украинские пограничники тренировались бить по целям на воде (armyinform.com.ua)

Украинские пограничники провели тренировки на воде. Они отрабатывали уничтожение вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.