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"Флот РФ, готовься". Украинские пограничники тренировались бить по целям на воде (видео)

Новина українською →
Вторник 16 мая 2023 19:31
"Флот РФ, готовься". Украинские пограничники тренировались бить по целям на воде (видео) Иллюстративное фото: украинские пограничники тренировались бить по целям на воде (armyinform.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники провели тренировки на воде. Они отрабатывали уничтожение вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

Ведомство обнародовало видео, на котором можно заметить, как пограничники тренируются на военном патрульном катере.

"Морские пограничники тренируются поражать цели на воде и в небе. Черноморский флот РФ, готовься", - подписало видео МВД.

Напомним, ранее стало известно, что украинские защитники подбили катер, при помощи которого россияне хотели высадиться вблизи Херсона.

Также мы писали, что экипаж патрульного катера "Айленд" смог уничтожить российскую крылатую ракету.

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