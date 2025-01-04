Флот Португалії спостерігає за п'ятьма військовими кораблями РФ біля своїх берегів

Військово-морські сили Португалії протягом кількох днів спостерігають за п'ятьма військовими кораблями. Мова йде про ті, які проходили або проходять біля берегів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ВМС Португалії в соцмережах.

Так, з 31 грудня португальський флот спостерігає за рухом п'яти російських суден. Серед них - десантний корабель "Александр Шабалин", транспортні судна Baltic Leader, "Спарта II" і "Генерал Скобелєв", які вже перебувають в акваторії Середземного моря, а також підводний човен "Новоросійськ", що курсує поблизу виключної економічної зони Португалії.

Португальський флот стежить за кораблями РФ (фото: x.com/MarinhaPT)

Як повідомляється, це спостереження є 73-ю моніторинговою місією флоту в 2024 році.

"Дана флоту діяльність з моніторингу та спостереження гарантує захист і безпеку морського простору, на який поширюється наш національний суверенітет, юридична юрисдикція і відповідальність. Це сприяє захисту інтересів Португалії та її критичної інфраструктури і водночас забезпечує дотримання наших міжнародних зобов'язань у рамках Північноатлантичного альянсу", - йдеться в повідомленні.