Флот Португалии наблюдает за пятью военными кораблями РФ около своих берегов

Военно-морские силы Португалии на протяжении нескольких дней наблюдают за пятью военными кораблями. Речь идет о тех, которые проходили или проходят около берегов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВМС Португалии в соцсетях.

Так, с 31 декабря португальский флот наблюдает за движением пяти российских судов. Среди них — десантный корабль "Александр Шабалин", транспортные суда Baltic Leader, "Спарта II" и "Генерал Скобелев", которые уже находятся в акватории Средиземного моря, а также подводная лодка "Новороссийск", курсирующая вблизи исключительной экономической зоны Португалии.

Португальский флот следит за кораблями РФ (фото: x.com/MarinhaPT)

Как сообщается, данное наблюдение является 73-й мониторинговой миссией флота в 2024 году.

"Данная флоту деятельность по мониторингу и наблюдению гарантирует защиту и безопасность морского пространства, на которое распространяется наш национальный суверенитет, юридисцикция и ответственность. Это способствует защите интересов Португалии и ее критической инфраструктуры и одновременно обеспечивает соблюдение наших международных обязательств в рамках Североатлантического альянса", - говорится в сообщении.