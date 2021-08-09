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Во Флориде суд приостановил запрет "вакцинных паспортов"

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Флорида, Понедельник 09 августа 2021 05:54
Во Флориде суд приостановил запрет "вакцинных паспортов" Фото: суд в США остановил запрет вакцинных паспортов во Флориде (e-nautilia.gr)
Автор: Артур Родивилов

Федеральная судья США Кэтлин Уильямс встала на сторону круизной компании Norwegian Cruise в споре со штатом Флорида. Судья разрешила компании требовать от пассажиров свидетельства вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Решение приостановило действие закона, который запрещал государственным и частным организациям спрашивать документы об иммунитете к COVID-19 в обмен на оказание услуг.

Norwegian Cruise отмечала, что закон штата, вступившей в силу 1 июля, помешал бы ей исполнить соглашение с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) - по нему компания обязуется, что 95% людей на борту лайнера должны быть привиты от COVID-19. Закон штата, запрещающий проверять статус иммунизации, предусматривает штраф до 5 тыс. долларов за каждое нарушение. Круизная компания отмечала, что закон штата Флорида нарушает ее право взаимодействовать с клиентами.

На Флориду к концу июля приходился каждый пятый случай заражения коронавирусом, фиксируемый в США за сутки. При этом губернатор штата, республиканец Рон Десантис выступает против ограничений по COVID-19. В частности, он запретил школам в наступающем учебном году требовать от детей носить маски.

Коронавирус в США выявлен у 35,7 млн человек, 616 тыс. больных умерло. Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал прививаться от COVID-19 даже тех людей, кто уже перенес болезнь. По его словам, отсутствие контроля за распространением инфекции приведет к появлению новых штаммов.

Напомним, внедрение "паспортов здоровья" во Франции вызвало возмущение в обществе и спровоцировало массовые протесты.

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