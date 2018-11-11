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Во Флориде состоится пересчитывание голосов на выборах

Новости » Политика    11.11.2018 - 00:59
Иллюстративное фото (witter.com/IranNewsUpdate1)
Иллюстративное фото (witter.com/IranNewsUpdate1)

Пересчет пройдет из-за слишком малого разрыва между числом голосов

В штате Флорида (США) будет проведено пересчитывание голосов на пост представителя штата в Сенате и губернатора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что избирательное законодательство штата Флорида предполагает автоматический пересчет голосов в тому случае, если разница голосов у двух кандидатов не превышает 0,5%. 

После подсчета результатов заочного голосования незначительное преимущество кандидатов на оба поста от Республиканской партии настолько сократилось, что появилась необходимость в пересчете голосов.

Президент США Дональд Трамп и другие республиканцы уже заявили, что в сложившейся ситуации могли быть попытки манипуляции с голосами.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что республиканцы победили на выборах в Сенат. Большинство в Сенате, которое получили республиканцы, усиливает позиции Дональда Трампа.

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