У Флориді відбудеться перерахування голосів на виборах

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Перерахування пройде через занадто малого розриву між кількістю голосів

У штаті Флорида (США) буде проведено перерахування голосів на посаду представника штату в Сенаті і губернатора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що виборче законодавство штату Флорида передбачає автоматичний перерахунок голосів в тому випадку, якщо різниця голосів у двох кандидатів не перевищує 0,5%.

Після підрахунку результатів заочного голосування незначну перевагу кандидатів на обидві посади від Республіканської партії настільки зменшилась, що з'явилася необхідність у перерахунку голосів.

Президент США Дональд Трамп і інші республіканці вже заявили, що в сформованій ситуації могли бути спроби маніпуляції з голосами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що республіканці перемогли на виборах в Сенат. Більшість в Сенаті, яке отримали республіканці, підсилює позиції Дональда Трампа.