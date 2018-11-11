ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Флориді відбудеться перерахування голосів на виборах

Новини » Політика    11.11.2018 - 00:59
Ілюстративне фото (witter.com/IranNewsUpdate1)
Ілюстративне фото (witter.com/IranNewsUpdate1)

Перерахування пройде через занадто малого розриву між кількістю голосів

У штаті Флорида (США) буде проведено перерахування голосів на посаду представника штату в Сенаті і губернатора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що виборче законодавство штату Флорида передбачає автоматичний перерахунок голосів в тому випадку, якщо різниця голосів у двох кандидатів не перевищує 0,5%.

Після підрахунку результатів заочного голосування незначну перевагу кандидатів на обидві посади від Республіканської партії настільки зменшилась, що з'явилася необхідність у перерахунку голосів.

Президент США Дональд Трамп і інші республіканці вже заявили, що в сформованій ситуації могли бути спроби маніпуляції з голосами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що республіканці перемогли на виборах в Сенат. Більшість в Сенаті, яке отримали республіканці, підсилює позиції Дональда Трампа.

У МЗС Канади прокоментували так звані "вибори" на окупованому Донбасі США проведуть консультації з НАТО щодо виходу з ДРСМД
Новини України Сполучені Штати АмерикивыборыФлорида
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся