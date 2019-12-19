Во Флориде расследуют проникновение неизвестного в поместье Трампа

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Полиция допросила женщину, которая может иметь отношение к проникновению на территорию "Мар-а-Лаго"

Полиция штата Флорида начала расследование в связи с тем, что на территорию поместья президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" якобы проник неизвестный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Miami Herald.

По данным газеты, представители полицейского управления города Палм-Бич подтвердили, что начали расследование в связи с неким инцидентом, однако не уточнили детали.

Местная газета The Palm Beach Post сообщила, что сотрудники полиции допросили женщину, имя которой не раскрывается. Она якобы может иметь отношение к несанкционированному проникновению на территорию "Мар-а-Лаго".

Напомним, ранее и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявлял, что в 2020 году Трамп проведет саммит "Большой семерки" на курорте для игры в гольф Trump National Doral возле Майами.

Саммит с участием лидеров Британии, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии пройдет 10-12 июня 2020 года.

Вскоре Трамп из-за критики в средствах массовой информации отказался от идеи проведения саммита G7 в своем гольф-клубе в Майами.

Также РБК-Украина сообщало, что США тайно выдворили двух дипломатов из Китая в связи с подозрением в шпионаже. По данным NYT, два сотрудника китайского посольства в конце сентября пытались незаконно проникнуть на базу сил специальных операций около Норфолка, штат Вирджиния.