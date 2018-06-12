У Флориді загинули четверо дітей, взятих напередодні в заручники

Захоплення заручників сталося в американському Орландно в ніч на 11 червня

Всі четверо дітей, взяті напередодні в заручники в американському місті Орландо, знайдені мертвими. Про це повідомляє місцеве видання Orlando Sentinel з посиланням на заяву поліції.

Як повідомляється, мертвим був також знайдений і озброєний чоловік, який утримував їх з учорашнього дня.

Згідно з інформацією поліції, він покінчив з собою. Поліцейський, поранений під час інциденту, в даний час знаходиться в лікарні, його життю ніщо не загрожує.

У правоохоронних органах повідомили, що злочинцем виявився 35-річний Гері Уейн Ліндсі. Він перебував під спостереженням, у зв'язку із звинуваченнями в підпалі, побитті і спробі втекти від переслідування поліції.

Зазначимо, захоплення заручників сталося в американському Орландно в ніч на 11 червня. У поліцію про побутовий конфлікт повідомила співмешканка злочинця. Після приїзду співробітників правоохоронних органів, злочинець відкрив по них вогонь. У заручниках у нього виявилися четверо дітей у віці 12, 10, 7 років і 1 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Японії чоловік напав з ножем на пасажирів швидкісного поїзда, в результаті чого один чоловік загинув, двоє отримали поранення.