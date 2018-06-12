Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Флориді загинули четверо дітей, взятих напередодні в заручники

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 08:36
Фото: поліція США (polit.ru)
Фото: поліція США (polit.ru)

Захоплення заручників сталося в американському Орландно в ніч на 11 червня

Всі четверо дітей, взяті напередодні в заручники в американському місті Орландо, знайдені мертвими. Про це повідомляє місцеве видання Orlando Sentinel з посиланням на заяву поліції.

Як повідомляється, мертвим був також знайдений і озброєний чоловік, який утримував їх з учорашнього дня.

Згідно з інформацією поліції, він покінчив з собою. Поліцейський, поранений під час інциденту, в даний час знаходиться в лікарні, його життю ніщо не загрожує.

У правоохоронних органах повідомили, що злочинцем виявився 35-річний Гері Уейн Ліндсі. Він перебував під спостереженням, у зв'язку із звинуваченнями в підпалі, побитті і спробі втекти від переслідування поліції.

Зазначимо, захоплення заручників сталося в американському Орландно в ніч на 11 червня. У поліцію про побутовий конфлікт повідомила співмешканка злочинця. Після приїзду співробітників правоохоронних органів, злочинець відкрив по них вогонь. У заручниках у нього виявилися четверо дітей у віці 12, 10, 7 років і 1 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Японії чоловік напав з ножем на пасажирів швидкісного поїзда, в результаті чого один чоловік загинув, двоє отримали поранення.

В Токіо невідомий в'їхав у натовп людей на автомобілі, є постраждалі
Теги публікації: захват заложников, Сполучені Штати Америки, дети, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Намагалася зробити селфи: в дніпровському кафе померла відвідувачка (фото)
У Грузії з викинутих на смітник яєць народилися сотні курчат (відео)
У Черкаській області місцеві депутати накинулися з кулаками на жінку через зауваження (відео)
Переможниця "Холостяка" вийшла заміж: подробиці одруження
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся