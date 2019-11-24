Во Флориде поезд столкнулся с автомобилем, есть жертвы

В США в штате Флорида пассажирский поезд компании Amtrak въехал в автомобиль, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщили местные влати, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN,

Отмечается, что состав направлялся из Майами в Нью-Йорк.

Как стало известно, в поезде пострадавших нет. В момент аварии там находились 200 человек.

Уточняется, что все погибшие были в автомобиле. По имеющейся информации, водитель пытался переехать пути, однако не затормозил при приближении состава.

Напомним, 14 ноября в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и легкового автомобиля, один человек с серьезными травмами доставлен в реанимацию.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожской области в селе Павловское на железнодорожном пути обнаружили тела трех человек. Предварительно установлено, что люди погибли в результате наезда поезда. По факту происшествия было открыто уголовное производство.

Во Львовской области поезд совершил наезд на подростка. 17-летний житель Львова получил несовместимые с жизнью травмы. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 276, а именно нарушение правил безопасности или эксплуатации железнодорожного транспорта.