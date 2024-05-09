UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Флорида" знищила "Бостон", "Ванкувер" перестріляв "Едмонтон": відео всіх шайб вечора НХЛ

Фото: Стів Лоренц заклав підвалини перемоги "Пантерз" (twitter.com/FlaPanthers)
Автор: Антон Федорців

Розіграш Кубка Стенлі-2024 продовжився двома поєдинками в Західній та Східній конференціях. Перемоги відсвяткували "Ванкувер Кенакс" і "Флорида Пантерз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

 

У Санрайзі першими пропустили флоридці – у середині стартового періоду. Койл вивів "Бостон" вперед, завершивши комбінацію за участі Маршана та Захи. "Пантерз" організували потрійну відповідь у другій 20-хвилинці. Розпочав камбек Лоренц, який класно підставив ключку під кидок Монтура.

Заспів партнера згодом підтримав на добиванні Барков, а Форслінг поцілив під ближню стійку з дистанції. У фінальному періоді Луостарінен відзначився з близької відстані. Далі Барков скористався чисельною перевагою "Флориди". Закрив матч шайбою з "п'ятака" в меншості Монтур.

 

 

Ще видатніший камбек вдався "Кенакс". До середини стартової 20-хвилинки "Едмонтон" повів із двома шайбами. Це Хайман реалізував більшість з гострого кута, а Екгольм у рівних складах влучно кинув зі середньої дистанції.

На початку другого періоду Джошуа розмочив рахунок, зреагувавши на рикошет від борту. Однак, Сісі та Хайман у швидких атаках "Ойлерз" зробили рахунок розгромним. Повернув "Ванкувер" у гру Ліндгольм, який проштовхнув шайбу за лінію. А в третій 20-хвилинці Міллер із лінії воріт, Задоров здалеку та Гарланд у контратаці повністю перевернули гру та принесли перемогу "Кенакс".

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Флорида" – "Бостон" – 6:1 (0:1, 3:0, 3:0); серія – 1:1
  • "Ванкувер" – "Едмонтон" – 5:4 (0:2, 2:2, 3:0); серія – 1:0

До слова, напередодні "Рейнджерс" удома переграли "Кароліну" та подвоїли перевагу в серії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛХокей