"Флорида" знищила "Бостон", "Ванкувер" перестріляв "Едмонтон": відео всіх шайб вечора НХЛ

У Санрайзі першими пропустили флоридці – у середині стартового періоду. Койл вивів "Бостон" вперед, завершивши комбінацію за участі Маршана та Захи. "Пантерз" організували потрійну відповідь у другій 20-хвилинці. Розпочав камбек Лоренц, який класно підставив ключку під кидок Монтура.

Заспів партнера згодом підтримав на добиванні Барков, а Форслінг поцілив під ближню стійку з дистанції. У фінальному періоді Луостарінен відзначився з близької відстані. Далі Барков скористався чисельною перевагою "Флориди". Закрив матч шайбою з "п'ятака" в меншості Монтур.

Ще видатніший камбек вдався "Кенакс". До середини стартової 20-хвилинки "Едмонтон" повів із двома шайбами. Це Хайман реалізував більшість з гострого кута, а Екгольм у рівних складах влучно кинув зі середньої дистанції.

На початку другого періоду Джошуа розмочив рахунок, зреагувавши на рикошет від борту. Однак, Сісі та Хайман у швидких атаках "Ойлерз" зробили рахунок розгромним. Повернув "Ванкувер" у гру Ліндгольм, який проштовхнув шайбу за лінію. А в третій 20-хвилинці Міллер із лінії воріт, Задоров здалеку та Гарланд у контратаці повністю перевернули гру та принесли перемогу "Кенакс".

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