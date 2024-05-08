Кубок Стенлі: "Рейнджерс" знову здолали "Кароліну", "Колорадо" з камбеком дотиснув "Даллас"
"Колорадо Евеланш" розпочали другий раунд плей-офф Кубка Стенлі-2024 з вольової перемоги над "Даллас Старз", а "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертаймі вдруге переграли "Кароліну Гаррікейнз".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.
У Великому яблуку рахунок у середині першого періоду відкрили господарі – Лафреньєр "прошив" голкіпера з лівої зони вкидання. "Гаррікейнз" відповіли двома шайбами до кінця 20-хвилинку. Спершу Генцел вдало підставив ключку під кидок Ахо, а потім Орлов перед воротами підправив постріл Шея від борту.
У другому періоді команди обмінялися шайбами – Лафреньєр із "п'ятака" зрівняв рахунок, але Генцел із центральної зони оформив дубль. У третій 20-хвилинці "Рейнджерс" повернув у гру Крайдер, реалізувавши більшість на добиванні. А в другому овертаймі Трочек із близької відстані скористався ще однією чисельною перевагою "Нью-Йорка".
У штаті Техас "Старз" шокували "Колорадо" трьома шайбами в першому періоді. Дальнім кидком відкрив рахунок Сутер, а Джонстон кинув під ближню стійку після виграного вкидання. Натомість Бенн у більшості розібрався з опонентами на "п'ятаку".
"Евеланш" прийшли до тями в другій 20-хвилинці – Нічушкін і Макар відзначилися за чисельної переваги гостей. У третьому періоді Маккіннон вчасно опинився на добиванні після спроби Рантанена. А в додатковій 20-хвилинці виграв забіг у Хейсканена та переграв Оттінджера в ближньому бою.
Усі результати вечора в НХЛ:
- "Рейнджерс" – "Кароліна" – 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0); серія – 2:0
- "Даллас" – "Колорадо" – 3:4 ОТ (3:0, 0:2, 0:1, 0:1); серія – 0:1
До слова, напередодні "Бостон" у гостях розгромив "Флориду" в першому поєдинку серії.
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