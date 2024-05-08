Кубок Стенлі: "Рейнджерс" знову здолали "Кароліну", "Колорадо" з камбеком дотиснув "Даллас"

"Колорадо Евеланш" розпочали другий раунд плей-офф Кубка Стенлі-2024 з вольової перемоги над "Даллас Старз", а "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертаймі вдруге переграли "Кароліну Гаррікейнз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

У Великому яблуку рахунок у середині першого періоду відкрили господарі – Лафреньєр "прошив" голкіпера з лівої зони вкидання. "Гаррікейнз" відповіли двома шайбами до кінця 20-хвилинку. Спершу Генцел вдало підставив ключку під кидок Ахо, а потім Орлов перед воротами підправив постріл Шея від борту.

У другому періоді команди обмінялися шайбами – Лафреньєр із "п'ятака" зрівняв рахунок, але Генцел із центральної зони оформив дубль. У третій 20-хвилинці "Рейнджерс" повернув у гру Крайдер, реалізувавши більшість на добиванні. А в другому овертаймі Трочек із близької відстані скористався ще однією чисельною перевагою "Нью-Йорка".

У штаті Техас "Старз" шокували "Колорадо" трьома шайбами в першому періоді. Дальнім кидком відкрив рахунок Сутер, а Джонстон кинув під ближню стійку після виграного вкидання. Натомість Бенн у більшості розібрався з опонентами на "п'ятаку".

"Евеланш" прийшли до тями в другій 20-хвилинці – Нічушкін і Макар відзначилися за чисельної переваги гостей. У третьому періоді Маккіннон вчасно опинився на добиванні після спроби Рантанена. А в додатковій 20-хвилинці виграв забіг у Хейсканена та переграв Оттінджера в ближньому бою.

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