"Флорида" разбила "Бостон", "Ванкувер" перестрелял "Эдмонтон": видео всех шайб вечера НХЛ
Розыгрыш Кубка Стэнли-2024 продолжился двумя поединками в Западной и Восточной конференциях. Победы отпраздновали "Ванкувер Кэнакс" и "Флорида Пантерз".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
В Санрайзе первыми пропустили флоридцы – в середине стартового периода. Койл вывел "Бостон" вперед, завершив комбинацию с участием Маршана и Захи. "Пантерз" организовали тройной ответ во второй 20-минутке. Начал камбэк Лоренц, классно подставивший клюшку под бросок Монтура.
Запев партнера впоследствии поддержал на добивании Барков, а Форслинг попал под ближнюю штангу с дистанции. В финальном периоде Луостаринен отличился с близкого расстояния. Далее Барков воспользовался численным преимуществом "Флориды". Закрыл матч шайбой с "пятака" в меньшинстве Монтур.
Еще более выдающийся камбэк удался "Кэнакс". К середине стартовой 20-минутки "Эдмонтон" повел с двумя шайбами. Это Хайман реализовал большинство с острого угла, а Экхольм в равных составах метко бросил со средней дистанции.
В начале второго периода Джошуа размочил счет, среагировав на рикошет от борта. Однако Сиси и Хайман в быстрых атаках "Ойлерз" сделали счет разгромным. Вернул "Ванкувер" в игру Линдхольм, протолкнувший шайбу за линию. А в третьей 20-минутке Миллер с линии ворот, Задоров издалека и Гарланд в контратаке полностью перевернули игру и принесли победу "Кэнакс".
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Флорида" – "Бостон" – 6:1 (0:1, 3:0, 3:0); серия – 1:1
- "Ванкувер" – "Эдмонтон" – 5:4 (0:2, 2:2, 3:0); серия – 1:0
К слову, накануне "Рейнджерс" дома обыграли "Каролину" и удвоили преимущество в серии.
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